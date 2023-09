Niemcy o Polsce i sąsiadach: w pewnych kwestiach nas prześcignęli

Gospodarka i edukacja na plus

Dziennikarze "Die Welt" chwalą polską przedsiębiorczość i to, jak - dzięki dołączeniu do wspólnego, unijnego rynku - rozwija się gospodarka naszego kraju. Zwracają też uwagę na wyniki, jakie polscy uczniowie osiągają w testach, mających badać poziom edukacji w danym kraju. W 2018 roku w badaniach PISA najlepsi byli uczniowie z Estonii, potem z Polski, a dopiero na trzeciej pozycji - z Niemiec. Według Kingi Brudzińskiej ze słoweńskiego think tanku Globsec dobry poziom edukacji w regionie to nie efekt wstąpienia do UE, a jeszcze pokłosie "socjalistycznych czasów".