Rząd zapowiada nową ulgę podatkową. Oto kto z niej skorzysta

Prąd ze słońca. Rachunki wzrosły

W nowym systemie właściciele przydomowej fotowoltaiki sprzedają wyprodukowaną przez siebie nadwyżkę energii po cenach rynkowych (RCEm), ustalanych co miesiąc przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Później — w dni, gdy produkcja prądu przez panele jest niewystarczająca — brakującą ilość dokupują, płacąc zgromadzonymi "wirtualnymi środkami" za sprzedaż prądu. Jeśli środki na ich koncie się skończą, wówczas muszą kupić prąd na tych samych zasadach co tradycyjni konsumenci.

Magazyny energii w Polsce

Minister zapewniła, że resort jak i NFOŚiGW będzie proponować nowe programy wsparcia związane z budową takich magazynów, by zachęcać do powstawania nowych instalacji już z magazynami przydomowymi.

- Chciałabym, by w przyszłym roku wdrożyć do polskiego systemu podatkowego odpis podatkowy na przydomowe magazyny energii. To, myślę, byłoby bardzo dużą zachętą. Rozmawiamy na ten temat, by taki program dodatkowy zachęty i wsparcia dla obywateli zrobić - powiedziała minister klimatu i środowiska.