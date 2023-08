OC najemcy – co pokrywa ubezpieczenie?

Najem nieruchomości mieszkalnych może być dobrym sposobem na wypracowanie dodatkowych zysków do budżetu domowego. To często wybierany sposób na czasowe zamieszkanie w danym mieście. Najemcy są zobowiązani do utrzymywania wynajmowanego lokum w niepogorszonym stanie. Zawsze jednak zdarzyć się może wypadek czy awaria. Nie muszą wtedy pokrywać powstałych szkód z własnej kieszeni, jeśli tylko mają odpowiednią polisę. Co pokrywa OC najemcy nieruchomości?