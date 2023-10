Orlen odsłonił karty. Pokazał wyniki. Sporo mniejszy zysk

Wyniki Orlenu

Orlen spodziewa się spadku marż rafineryjnych

"W 2023 r. oczekujemy spadku marż rafineryjnych (rdr) do poziomu ok. 15 USD/bbl. Obecnie obserwujemy sezonowy spadek marż. Globalny przerób ropy naftowej utrzymuje się na poziomach sprzed pandemii, a utrzymujące się niskie poziomy zapasów paliw wskazują, że światowe moce rafineryjne mają trudności z zaspokojeniem popytu. Spowolnienie wzrostu popytu lub przyspieszony wzrost podaży to główne dźwignie łagodzenia ograniczeń" - napisano w prezentacji.

Oczekiwany jest spadkek cen gazu (rdr) do poziomu ok. 200 zł/MWh. Jak podał Orlen, skokowo wzrósł wolumen importu LNG do Europy, przez co europejski rynek gazu stał się w większym stopniu rynkiem globalnym i jest obecnie bardziej uzależniony od zachowania się czynników zewnętrznych, w tym m.in. pogodowych.