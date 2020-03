Orlen pozwał mBank oraz Visę i Mastercard. Chodzi o prowizje od płatności kartą

Takiego sporu nikt się nie spodziewał. Orlen kontra mBank i największe w Polsce organizacje płatnicze, czyli Visa i Mastercard. Paliwowy koncern domaga się od banku 635 mln zł odszkodowania. Za co? Za - zdaniem koncernu - zbyt duże opłaty, które stosował bank w przypadku płatności kartami. Orlen złożył odpowiednie dokumenty na początku lutego tego roku. Zarzut? Działanie w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku płatności. Jako pierwszy poinformował o tym serwis "Strefa Inwestorów".

Jak wynika ze sprawozdania, Orlen wystosował identyczny pozew również w stosunku do innej instytucji finansowej. Jej nazwa jednak nie pada. Jednocześnie do tej pory żaden inny bank nie poinformował o takim procesie. Może się to wydarzyć w najbliższych dniach. Tak zwany sezon na publikowanie rocznych sprawozdań jeszcze jednak trwa - ostatnie spółki z Giełdy Papierów Wartościowych poinformują o wynikach w marcu i kwietniu.