Overbooking – jakie prawa przysługują pasażerowi?

Systemy rezerwacyjne online ułatwiają pasażerom kupowanie biletów lotniczych. Często można je nabyć w bardzo atrakcyjnych cenach, co przy organizowaniu wycieczek do różnych części świata ma duże znaczenie dla turystów. Jednak z drugiej strony może okazać się, że po przybyciu na lotnisko zostaniesz poinformowany, że pomimo opłaconego biletu nie ma dla Ciebie miejsca w samolocie. Jak to możliwe? Wszystko przez overbooking. Co to jest i jak go uniknąć? Jakie prawa w obliczu overbookingu linii lotniczych ma pasażer?