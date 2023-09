Paragonowa rewolucja. Ważne zmiany dla kupujących

qwe 47 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

O jak cudownie już nie będę się musiał martwić, że paragon wyblaknie jak będę chciał coś zwrócić, albo jak ktoś będzie kupował za dużo alkoholu to mu przypisanie do peselu nie pozwoli i nie będzie mógł go kupić i sobie nie zaszkodzi, albo jak będzie jadł za dużo cukru, to mu ograniczą, żeby się nie truł i nie przytył, będziemy dzięki temu zdrowsi, I to szkodliwe mięso najlepiej pół kilograma na osobę. Paliwo będzie można kupić tyle żeby za dużo innych nie truć tak najlepiej na dojazdy do pracy i więcej nie. Jak ktoś zaoszczędzi paliwa cukru i alkoholu i mięsa to może nawet na wakacje będzie mógł pojechać. Wszyscy będziemy szczęśliwsi.