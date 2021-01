Pfizer zwalnia tempo produkcji. Za 4 tygodnie ruszy z kopyta

Koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech zapowiedziały w piątek, że 25 stycznia powrócą do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej szczepionek przeciwko Covid-19, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie na stronie BioNTech.

"Aby to osiągnąć, konieczne są teraz pewne modyfikacje procesów produkcyjnych. W rezultacie w naszym zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Wrócimy do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej począwszy od 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego".