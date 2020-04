PGNiG: Gazprom nie stosuje się do wyroku Trybunału Arbitrażowego

Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie i nie skorygował faktur, mimo wezwania Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - twierdzi polska spółka energetyczna w wydanym przez siebie komunikacie.

"W związku z otrzymanymi od Gazpromu fakturami za dostawy gazu w marcu 2020 r. i w pierwszej połowie kwietnia 2020 r., które zostały wystawione przez Gazprom z pominięciem nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych w wyroku, PGNiG wezwało Gazprom do niezwłocznego (nie później niż do dnia 23 kwietnia 2020 r.) skorygowania faktur pod rygorem uznania przez PGNiG, że Gazprom celowo nie stosuje się do postanowień wyroku" - czytamy w komunikacie.