Piąta osoba wyleczona z HIV. To mężczyzna z Niemiec

Piąta osoba wyleczona z wirusa HIV

Tym samym stał się on piątą osobą, która przezwyciężyła zakażenie wirusem HIV. Pierwszym, który się z nim uporał, był Timothy Ray Brown, nazwany przez badaczy "pacjentem z Berlina ". Działo się to w 2009 r.

Czwórka z nich przeszła przeszczep komórek macierzystych (wyjątkiem jest "pacjentka z miasta nadziei"). To niebezpieczny zabieg, nazywany również przeszczepem szpiku kostnego i stosuje się go przeważnie przy leczeniu raka krwi. Pacjenci zmagający się z wirusem HIV otrzymują od dawców mutację odporną na HIV, która usuwa białko potrzebne wirusowi do przedostania się do komórek krwi.