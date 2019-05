Pierwsza Komunia tylko dla bogatych. Wiemy, ile musisz mieć na prezent i komunijną imprezę

Podobnie przychylnie, przebadani na zlecenie Wirtualnej Polski w panelu Ariadna, reagują na pomysł organizacji przyjęć komunijnych. Tu odsetek zwolenników wynosi 67 proc. W przypadku wręczania prezentów jest to 57 proc.

Co ciekawe, widać też pewną różnice w tej przychylność do organizowania przyjęcia z tej okazji , w zależności od sympatii politycznych. 80 proc. wyborców PiS jest za takim hucznym świętowaniem. Wśród sympatyków PO odsetek ten jest niższy o 14 pkt. proc.

A ile pieniędzy dać dziecku w kopercie (lub ile przeznaczyć na prezent)? To pytanie zadaje sobie wielu wujków i cioć, jak Polska długa i szeroka. Pewną wskazówką może być wynik naszego badania. Jak się okazuje, największa grupa respondentów uważa, że do koperty należy włożyć sumę w przedziale od ponad 100 do 300 zł. Myśli tak aż 44 proc. badanych.