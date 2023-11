Pierwsze komentarze po nominacji szefa KNF. "Ostatni szaber"

Gerwazy 59 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

JAK PADNIE PiS W POLSCE WSZYSTKIM BĘDZIE LEPIEJ. CZY TEGO NARODU NIE STAĆ NA PRAWDZIWĄ PRAWICĘ, PATRIOTYCZNĄ, NIE DBAJĄCĄ TYLKO O MAMONĘ I WŁADZĘ? BO KACZA PARTIA TO ZBIERANINA AFERZYSTÓW I TO BOLSZEWICKICH. Z PRAWICĄ NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO. LUDZIE, KTÓRZY IM SŁUŻĄ I PISZĄ NA ICH RZECZ GODNI SĄ TYLKO POGARDY, JAKO LOKAJE TARGOWICY I BOLSZEWII. NAJBARDZIEJ ŚMIESZĄ MARZENIA PISOWYCH FANTASTÓW O NOWYCH WYBORACH, ŁAPANIE SIĘ KAŻDEJ NADZIEI NA UTRZYMANIE SIĘ PRZY KORYCIE, MRZONKI O KAMYSZU KACZYM ZBAWICIELU, WYJŚCIU LUDZI NA ULICE (PRZECIEŻ DOPIERO CO WYCHODZILI, ALE PRZECIWKO PiS), O TYM JAK JESZCZE TUSKU NIE ZACZĄŁ RZĄDZIĆ, A JUŻ LUDZIE GO NIE CHCĄ. PRZECIEŻ TO JEST DZIECINADA. W TEN SPOSÓB TYLKO WZMACNIACIE NOWĄ WŁADZĘ, PRZESTAŃCIE OBRAŻAĆ INTELIGENCJĘ POLAKÓW. JEŻELI NIE DALI ZŁAPAĆ SIĘ NA LEP PROPAGANDY TVP, WSZYSTKICH TYCH KŁAMLIWYCH SPOTÓW, NIBY „INFORMACYJNYCH’, TYCH ORLENOWSKICH REKLAM TO CZY TERAZ UWIERZĄ W WASZE BZDETY, ŻE CAŁY NARÓD CHCE POWTÓRKI WYBORÓW, BO „SIĘ POMYLIŁ”? CZY DO WAS NIE DOCIERA, ŻE ZNOWU, JAK PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA PRZEGINACIE Z TĘPĄ PROPAGANDĄ, LUDZIE TO WIDZĄ I WTEDY DZIAŁACIE NA WŁASNĄ NIEKORZYŚĆ? ODPUŚĆCIE SOBIE, PiS JEST SKOŃCZONY…