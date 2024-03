PiS broni prezesa Glapińskiego. "Powinien dostać za to medal"

Jest wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu

Autorzy wniosku uważają też, że prezes NBP wprowadził w błąd ministra finansów przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2024 r. poprzez "bezpodstawne udzielenie pisemnej informacji o prognozowanej wpłacie do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego za 2023 r. w wysokości 6 mld zł". Podkreślili, że według danych i prognoz z tamtego dnia NBP miał ponieść stratę w wysokości co najmniej 17 mld zł.

PiS broni prezesa NBP

- Narodowy Bank Polski miał prawo to robić. Służyło to szczytnemu celowi. Uratowaliśmy polską gospodarkę. Mieliśmy jeden z najniższych spadków PKB w Europie i bardzo niskie bezrobocie. To były operacje ratujące polską gospodarkę. Za to prezes NBP powinien mieć medal, a nie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu - ocenił polityk PiS.