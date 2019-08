PKB Polski. Minister Kwieciński szacuje, jak rozwinie się nasza gospodarka

"Niepokoją docierające do nas od dłuższego czasu sygnały o 'fazie gospodarczej słabości' Niemiec, jak to określił minister gospodarki tego kraju. Chodzi na przykład o słabe dane o produkcji przemysłowej i kiepskie nastroje konsumentów. Znalazły one niestety potwierdzenie w danych o wzroście PKB w drugim kwartale w Niemczech, który zmniejszył się o 0,1 pp. w stosunku do poprzedniego kwartału" – czytamy w komunikacie resortu.