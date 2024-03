PKB w strefie euro to linia płaska. Oto najwięksi hamulcowi wzrostu

PKB w strefie euro wzrósł w IV kw. o 0,1 proc. rok do roku i nie zmienił się kwartał do kwartału. Wyniki, które osiągnęła gospodarka państw walutowej wspólnoty nie są zaskoczeniem - dokładnie tak wyglądały prognozy ekspertów. Jeśli jednak przyjrzeć się wynikom osiągalnym przez poszczególne państwa, widać coraz śmielej przebijającą zieleń.

PKB w strefie euro w IV kwartale 2023 r. Linia płaska

Do państw, które są lokomotywami gospodarki strefy euro, wymienić trzeba kilka. Hiszpania w IV kw. 2023 osiągnęła wzrost na poziomie 2,1 proc. (podobnie jak sąsiednia Portugalia) rok do roku. Inne kraje też są na plusie - Francja odnotowała wzrost o 0,6 proc., Włochy o 0,4 proc. Belgia o 0,8 proc. rok do roku. Hamulcowi to Niemcy (-0,4 proc. r/r), Holandia (-0,5 proc. r/r), Austria -1,7 proc. W strefie euro wyróżnia się na plus Słowacja - ze wzrostem na poziomie 1,3 proc.