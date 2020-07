PKW potwierdziła wyniki wyborów. Andrzej Duda zdobył poparcie 51,03 proc. wyborców.

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów zostały podane tradycyjnie zaraz po zakończeniu ciszy wyborczej, o godz. 21. Wprawdzie badanie exit poll wskazywało na przewagę urzędującego prezydenta, ale różnica między obu kandydatami – 0,8 pkt proc. - była zbyt mała, by uznać, że znamy zwycięzcę. Wszystko przez margines błędu, który zawiera to badanie. Wynosi on 2-4 proc.