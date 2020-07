Plaża z widokiem na wiatraki? Coraz więcej chętnych do budowania elektrowni na polskim morzu

Orlen ogłosił we wtorek, że jeszcze w tym roku wybierze partnera do inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Prezes Daniel Obajtek poinformował, że chce rozpocząć inwestycję w 2024 r. .

Swoje instalacje wiatrowe budować też będą RWE, PGE i Polenergia. Na Bałtyku zrobi się zatem całkiem tłoczno. Problem tylko w tym, że wszystkie firmy wypatrują - jak turbina wiatru - przepisów, które by te inwestycje wsparły. A te nadchodzą pomału. Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych trafiła bowiem do konsultacji międzyresortowych.

Jak przekonuje, bez tych regulacji firmy mają bardzo dużą niepewność co do tego, w jakich warunkach przyjdzie im prowadzić inwestycję. A to oznacza zbyt wysokie ryzyko finansowe, którego nikt nie chce ponieść.