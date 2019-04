Podejście wielkiego biznesu do gospodarki może zniszczyć system. Czerpie z niej więcej niż daje

- Od starożytności do XIX wieku niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o dobrobyt, by później wystrzelić. W XIX wieku robotnik w Wielkiej Brytanii żył zdrowiej i bezpieczniej niż wcześniej żyli członkowskie rodzin królewskich. To efekt rewolucji przemysłowej poprzedzonej rewolucją naukową. Z kolei ekonomiczne myślenie tłumaczy to efektywnością, czyli lepszą alokacją zasobów - mówił w programie "Biznes mówi" Jacek Giedrojć, założyciel Warsaw Equity Group i autor książki "Pułapka".