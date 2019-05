"Podłożyłem bombę" - dwa słowa, za które można stracić wolność i duże pieniądze. Sąd nie uwierzy, że to głupi żart

Za fałszywe zgłoszenie o podłożeniu bomby grozi nawet do ośmiu lat więzienia, do tego niedoszły bomber może zostać obciążony kosztami akcji służb, a tu kwoty mogą iść już w bardzo grube tysiące. Służby zapewniają, że nie będzie litości dla żartownisiów, którzy chcieli sparaliżować majowe egzaminy maturalne.

- Od stycznia 2016 r. warszawscy śledczy prowadzili 250 postępowań w sprawie fałszywych alarmów. W ich efekcie do sądów trafiły zaledwie 44 akty oskarżenia. Coraz częściej wyroki są bezwzględne, a to oznacza, że podsądni idą do kryminału i płacą wysokie grzywny – donosi "Rzeczpospolita".