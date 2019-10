Polacy coraz chętniej jeżdżą pociągami

- To wynik lepszy od lat ubiegłych, ale nadal poniżej średniej europejskiej wynoszącej 20 przejazdów rocznie - mówi Ignacy Góra, prezes UTK. - Francuz wsiada do pociągu prawie 21 razy w roku, Niemiec 35, a Szwajcar 69 razy do roku korzysta z usług kolei. Porównanie z innymi krajami pokazuje, jaki potencjał ma kolej. Jeśli przyjrzeć się poszczególnym województwom w Polsce, to zauważymy znaczne dysproporcje w wykorzystaniu kolei. Tylko województwo pomorskie jest powyżej europejskiej średniej z prawie 25 przejazdami rocznie. Ale są również regiony, gdzie wykorzystanie jest dziesięć razy niższe od Pomorza i nie przekracza dwóch podróży w trakcie roku.