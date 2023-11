Polacy wreszcie ruszyli na zakupy? Są najnowsze dane

Sprzedaż detaliczna w październiku - dane GUS

Wzrost silniejszy od oczekiwań

Analitycy banku PKO BP podkreślają w swoim komentarzu, że odczyt jest lepszy od prognoz. "Sprzedaż detaliczna powraca do wzrostów i to z dużym przytupem! W październiku w ujęciu realnym sprzedaż wzrosła o 2,8 proc. r/r, silniej od oczekiwań. To pierwszy wzrost (r/r) od grudnia 2022 i dowód, że konsumpcja prywatna wchodzi w fazę solidnego ożywienia. Wiatrem w żagle są dla niej rosnące (realnie) dochody i coraz lepsze nastroje gospodarstw domowych" - piszą.