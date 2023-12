Polsat News w Sejmie. Nowy pomysł telewizji Solorza-Żaka

suweren 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech lud pracujący i nie pracujący miast i wsi w PL widzi jak działają się i zachowują się ICH wybrańcy narodu.Niech widzą jak chamscy są niektóry i jakie maja podejście do SWOICH wyborców. Jak wygląda ich merytoryczna praca dla narodu. Jak potrafią dbać o swoje interesy a nie swoich wyborców. To dobry prognostyk przezd wybprami do UE i samorządowymi.