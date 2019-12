Polska bieda. Ta mapa pokazuje, jak wyglądamy na tle Europy

14,73 tys. euro wynosi średnia na osobę, którą Europejczycy mają dysponować w całym 2019 roku na wydatki i oszczędności. To wynik najnowszej edycji badania instytutu GfK "Siła nabywcza w Europie" w 2019 r., w której przebadano 42 państwa i poszczególne regiony kontynentu.

Najwyższą średnią kwotą dysponują mieszkańcy: Liechtensteinu, Szwajcarii i Luksemburga, a najniższą: Mołdawii, Kosowa i Ukrainy. Nam niestety wciąż daleko do pierwszej grupy, ale też mamy się dużo lepiej niż grupa druga. Można nawet powiedzieć, że jesteśmy blisko statusu idealnie średniego Europejczyka, bo na 42 badane państwa zajmujemy 29. miejsce.

Do średniej europejskiej nie sięgają niestety nawet najbogatsi w naszym kraju mieszkańcy Warszawy. Przeciętna siła nabywcza osoby żyjącej w stolicy, czyli suma dochodów włącznie z państwowymi zasiłkami, a pomniejszona o podatki i darowizny, wynosi według szacunków GfK 13,15 tys. euro w 2019 roku i to kwota o 11 proc. niższa od średniej europejskiej.

Na drugim miejscu jest Sopot, a na trzecim Poznań. W porównaniu do raportu z ubiegłego roku nowym miastem w pierwszej dziesiątce jest Bielsko-Biała, która awansowała o cztery pozycje na miejsce ósme. Z pierwszej dziesiątki wypadł Pruszków.

Najbiedniejszą z 380 badanych miejscowości w Polsce ma być Szydłowiec z zaledwie 4,82 tys. euro siły nabywczej - podaje GfK. To 64 proc. średniej dla Polski i niecała jedna trzecia średniej europejskiej.

Bieda w tej Polsce? No nie tak do końca. Owszem, jeśli porównujemy z Francją czy Holandią możemy się czuć bardzo ubogimi krewnymi. Najbogatsza w Polsce Warszawa jest biedniejsza (o 8 proc. ) niż najbiedniejszy region we Francji - dzielnica Saint-Denis w północnym Paryżu, czy w Holandii - Groningen (o 29 proc.).