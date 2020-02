Polska bogatsza od Portugalii. Symboliczna granica przekroczona

Jaj pisze wtorkowa "Rzeczpospolita", to drugi, po Grecji, kraj zaliczany do zachodniej Europy, który udało nam się wyprzedzić. W przypadku Grecji zadecydował jednak bezprecedensowy regres gospodarczy, do jakiego doszło tam w ostatnich latach. Dlatego dopiero wskoczenie nad Portugalię możemy uznać za dołączenie do peletonu zachodnich krajów z wysokim poziomem życia.