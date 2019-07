Polska może zyskać cztery miasta. MSWiA chce odwrócić skutki carskich decyzji

Jeśli projekt przejdzie pomyślnie fazę konsultacji i uzgodnień, zostanie podpisany i opublikowany w Dzienniku Ustaw, to z początek 2020 r. Polska będzie państwem z 944 miastami.

Oglądaj też: Do 2025 roku będzie potrzebnych 2,5 mln pracowników. Gdyby nie Ukraińcy, byłby problem

Wszystkie mają odpowiedni układ

Starający się o nadanie praw miejskich Lututów w woj. łódzkim prawa miejskie posiadał w latach 1406-1714 oraz 1843-1870. MSWiA pozytywnie patrzy na wniosek miejscowości także dlatego, że miejscowość jest zabudowana w stylu „miejskim charakterze”, posiada kanalizację, wodociągi oraz, co chyba najistotniejsze, mieszkańcy utrzymują się przede wszystkim z działalności pozarolnicznej.

Także Piątek z woj. łódzkiego jest zaprojektowany jak miasto (zachował się historyczny układ z XIV w.), a do tego „posiada centrum z wyznaczonym miejscem Geometrycznego Środka Polski”. Jego mieszkańcy pracuję przede wszystkim poza rolnictwem. Piątek był miastem nieprzerwanie od 1339 do 1869.

Z kolei Czerwińsk nad Wisłą leżący w woj. mazowieckim może pochwalić się układem urbanistycznym uznanym za zabytek nieruchomy, co samo w sobie świadczy o jego miejskim charakterze. Trudno, by było inaczej, skoro miejscowość była formalnie miastem od 1373 do 1869 r.