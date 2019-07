innowacje Marcin Łukasik 41 minut temu

Polska w ogonie. "Uczmy się innowacyjności od Szwajcarów"

Co musi się stać, aby Polska była na szczycie rankingu innowacyjności w Europie? Podejście "kreatywne" to obrócenie wykresu. Podejście realne i pracochłonne to nauczenie polskich instytucji współpracy. - Dziś idzie nam to bardzo źle - komentuje ekspert.

