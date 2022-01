Polska z dodatnim bilansem w handlu zagranicznym. Obroty liczone w setkach miliardów

Robert 24 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

'Nasi zachodni sąsiedzi do listopada przyjęli od nas towary warte ponad 341 mld zł. Z kolei import z tego kierunku wyniósł 248 mld zł.' - I co na to zwolennicy Polexitu? Myślicie, że takie obroty by się utrzymały.