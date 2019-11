nbp Krzysztof Suwart 1 godzinę temu

Polskie złoto wróciło do kraju. To zwiększa wiarygodność naszego kraju

105 ton złota należącego do NBP, a sprowadzonego ze skarbca Bank of England do Polski, będzie przechowywanych na terenie kraju. Łączna wartość sprowadzonego kruszcu wynosi obecnie 18,3 mld. złotych.

