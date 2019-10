Ponad półtora miliarda złotych na wparcie MŚP. Wystarczy dobry pomysł

Program organizowany przez PARP obejmuje trzy konkursy. Pierwszy, ogólny, kierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, a pula dostępnych środków wynosi 850 mln zł.

Drugi – miasta średnie – adresowany jest do firm, które mają zamiar realizować swoje projekty w jednej z około 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości razem z przyległymi gminami. W tym przypadku PARP ma do rozdysponowania 200 mln zł.

W końcu trzeci konkurs – Dostępność Plus – z budżetem 50 mln zł to oferta dla przedsiębiorców, których produkty uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami mobilności i percepcji.

O przyznanie środków mogą aplikować mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy; w ostatnich 3 latach chociaż raz osiągnęli przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro- i małe firmy) albo 1 mln zł (firmy średnie); oraz prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Warunkiem kluczowym jest dysponowanie wynikami prac badawczo-rozwojowych, które stanowią podstawę wdrażanych innowacji. Innowacja produktowa albo procesowa musi być innowacją co najmniej na skalę polskiego rynku.

Pieniądze z konkursu „Badania na rynek” można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Przedsiębiorcy sfinansują dzięki nim m.in.: zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do wytworzenia nowych produktów; zakup nieruchomości; roboty budowlane oraz budowę nowych linii i hal produkcyjnych.

Wartość projektu to ponad 12 mln zł, a dotacji ponad 4 mln. Efekt?

Kolejny przykład projektu, który zyskał wsparcie to inwestycja firmy OPEGIEKA sp. z o.o.

Wartość to ponad 15mln zł, a dofinansowania - 9 mln zł.

Dzięki temu udało się stworzyć m.in. kombajn do zmechanizowanego zbioru owoców jagodowych oraz specjalistyczny opryskiwacz. Nowe maszyny będą sprzedawane na terenie całej Europy.

Ciekawym przykładem średniej firmy, która dostała środki z programu PARP jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe IFOTAM Sp. z o. o. z Łodzi. Otrzymało ono dotację w wysokości ponad 17 mln zł na uruchomienie produkcji dwóch leków onkologicznych – ifosfamidu i cyklosfamidu. Przyznane pieniądze spółka przeznacza na inwestycje niezbędne do rozpoczęcia produkcji nowych leków, co w konsekwencji umożliwi dalszy rozwój spółki i jej przekształcenie w przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które będzie samodzielnie wytwarzało tańsze leki onkologiczne dla szpitali.

W tym roku zniesiono dotychczasowy limit dotacji (do tej pory ustalony na poziomie maks. 20 mln zł) oraz obniżono minimalną wartość kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł. Dzięki temu z programu „Badania na rynek” mogła skorzystać większa liczba przedsiębiorców, a dofinansowanie mogą uzyskać także mniejsze lub bardziej kosztowne projekty.

Kolejną zmianą jest zniesienie limitu kosztów dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych. Wprowadzenie takiej zmiany wynika z sytuacji na rynku budowlanym, na którym odnotowuje się wzrost kosztów pracy i cen materiałów, co ma zdecydowany wpływ na wysokość kosztów budowy. W związku z powyższym, zniesienie ww. limitu będzie miało istotny wpływ na realizację przez przedsiębiorców projektów, w których niezbędne jest poniesienie powyższych kosztów.

– Zależy nam, aby wspierać najlepsze, najbardziej innowacyjne projekty – mówi Adam Banaszak, wiceprezes PARP. – Z tego powodu znieśliśmy górny limit dofinansowania w działaniu „Badania na rynek”. Nie zapomnieliśmy jednak o tym, że równie często ciekawe innowacje mają autorów działających w skali mikro, dlatego znacząco obniżyliśmy minimalną wartość projektu we wspomnianym programie z 5 mln zł do 1 mln zł. Do przedsiębiorców działających na mniejszą skalę kierujemy ponadto bardzo popularne Bony na innowacje dla MŚP.