Powietrzna taksówka kanclerz Merkel nadaje się na złom. Błąd producenta

Jak donosi „Spiegel Online”, producent samolotu, kanadyjskie konsorcjum Bombardier poinformowało generalnego inspektora Bundeswehry, że samolot nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Odrzutowiec 16 kwietnia wystartował do próbnego lotu po rutynowym przeglądzie w warsztatach producenta w Berlinie-Schönefeld.

Potem samolot szorował po murawie, uderzył w tablicę informacyjną i dopiero wtedy się zatrzymał. Przez ubiegłe 4 miesiące samolot był szczegółowo badany i specjaliści stwierdzili poważne uszkodzenia. Wartość rynkowa samolotu, który od roku 2011 wchodził w skład rządowej floty powietrznej, Bombardier ocenia na 8 do 11 mln euro. Koszty naprawy byłyby znacznie wyższe.

W uproszczeniu mówiąc, przekazuje on polecenia pilota do lotek i klap na skrzydłach. Błędne zainstalowanie tego elementu ma dramatyczne następstwa, ponieważ klapy w powierzchniach sterowniczych reagowały odwrotnie do poleceń pilotów.