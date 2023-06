Praca zdalna - korzyści, wyzwania i najlepsze praktyki

Popularność pracy zdalnej w dzisiejszym świecie

W 2021 roku Eurostat przeprowadzał badania dotyczące popularności pracy zdalnej. Był to rok, w którym trwał kryzys spowodowany COVID-19. Duża część zatrudnionych osób miała do czynienia z elastycznym podejściem do miejsca wykonywania obowiązków. Jeszcze w 2019 roku home office, czyli praca w domu, była wykonywana przez 1 na 20 zatrudnionych w UE w wieku 20-64 lata, czyli 5,5 proc. ogółu. Natomiast już w kolejnym roku udział osób pracujących z domu wzrósł do poziomu 12,3 proc., w 2021 roku było to 13,5 proc. W 2021 roku najwięcej osób w Europie wykonywało obowiązki w ramach home office w regionach stołecznych w Belgii, Holandii i Niemczech.