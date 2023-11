Premier chwali stan polskiej gospodarki. Ekspert nie zostawia suchej nitki na Morawieckim

Polskie finanse niestabilne?

Do tego według Jankowiaka dług publiczny do roku 2026 osiągnie pułap 60 proc. , a deficyt strukturalny będzie cztery razy wyższy od wartości rekomendowanej przez Komisję Europejską dla oceny finansów publicznych jako stabilne.

Zobacz także: Prof. Witold Orłowski apeluje do nowego rządu: to szaleństwo trzeba zatrzymać

Według Jankowiaka brak inwestycji i topniejący zasób pracy "powodują systematyczny spadek dynamiki potencjału gospodarki, obecnie do ok. 2.5 proc., co przy cyklicznym przyspieszeniu obserwowanego PKB prowadzić będzie w przyszłości do eskalacji napięć inflacyjnych".