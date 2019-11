Premier Mateusz Morawiecki wygłosił exposé. "Nasz cel to polskie państwo dobrobytu"

Przemówienie Mateusza Morawieckiego to pierwszy punkt dzisiejszych obrad sejmu.

- Nasz cel to polskie państwo dobrobytu - zaczął Mateusz Morawiecki. - Wolny rynek, na którym nie ustanowiono reguł uczciwej konkurencji, szybko ulega wynaturzeniu. Raje podatkowe, które pozwalają najbogatszym unikać płacenia podatków, to zwiastuny przyszłości, której nie chcemy - dodał.

Premier podsumował dotychczasowe działania, mówiąc m.in. o polityce socjalnej.

- Dla nas solidarność to kamień węgielny polityki. To programy socjalne, których beneficjentami są wszystkie rodziny. Młodsze dzieci otrzymują 500 plus. Starsze, gdy idą do pracy, są zwolnione z podatku. Rodzice mają obniżony PIT a dziadkowie 13 emeryturę - powiedział Morawiecki.

Wzrost gospodarczy

Jak zadeklarował Morawiecki, celem jego rządu jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie co najmniej 2 - 3 proc. wyższym niż w strefie euro.

- Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw zachodniej Europy - powiedział premier.

- Zaczniemy od zmian wspierających przedsiębiorców - zapowiedział premier.

Wspomniał m.in. o niższym ZUS dla małych firm, niższy CIT do 2 mln euro obrotów i ponad 1 mld na rozwój inwestycji strategicznych.

- Pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie uprościmy system podatkowy - powiedział premier.

Wielkie inwestycje

Zapowiedział wprowadzenie ulg inwestycyjnych, np. możliwość natychmiastowego rozliczenia inwestycji w środki trwałe, bez konieczności amortyzacji.

Premier zapowiedział też tzw. "estoński CIT" dla małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na momenty wypłaty zysku.

- Będziemy wspierać międzynarodową ekspansję polskich firm i w warunkach rynkowych repolonizować. Bo im więcej polskich firm, tym więcej wolności, tym więcej normalności - powiedział Morawiecki.

Premier zapowiedział też wydatki na duże inwestycje, m.in. w energetykę odnawialną, kanał przez mierzeję wiślaną, czy Centralny Port Komunikacyjny.

Inwestycje mają też dotyczyć kolei. Minister zapowiedział budowę i modernizację ponad 9 tys. km torów kolejowych i podłączenie do sieci kolejowej kilkuset miejscowości.

Polityka społeczna

Morawiecki zapowiedział też kontynuację wypłat 13, a w kolejnym roku również 14 emerytur.

Premier zapowiedział też zrównanie płac dla kobiet i mężczyzn i wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia dla rodziców.

- Mama po urlopie macierzyńskim musi mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy - powiedział Morawiecki, zapowiadając prowadzenie działań prorodzinnych i kontynuowanie programów społecznych.

Morawiecki mówił też o edukacji, w tym o zwiększeniu nakładów na pensje nauczycieli i modernizację szkół.

- Uruchomimy program o wartości 2 mld złotych, który zagwarantuje, że polska szkoła będzie odpowiadała potrzebom przyszłości. To pomoce do nauki programowania czy multimedialne tablice. W ciągu naszej kadencji przeprowadzimy wielką modernizację szkół - powiedział Morawiecki i zapowiedział, że w ciągu kadencji ma powstać ponad 1 tys. samowystarczalnych i zero emisyjnych szkół.

Zmiana konstytucji

Premier zaapelował także o zmianę konstytucji, która miałaby zagwarantować prywatność i bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

- Rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Dlatego mam propozycję do wszystkich na sali. Naprawmy to wspólnie - powiedział premier.

Morawiecki zapowiedział też kontynuację programów mieszkaniowych, m.in. "mieszkanie plus". Według jego zapowiedzi, w latach 2019 - 2020 ma zostać oddanych do użytku ponad 200 tys. mieszkań.

W piątek prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu i wręczył nominacje wskazanym ministrom.

Exposé to podstawa do dyskusji, a później głosowania nad wotum zaufania dla zaprzysiężonego rządu. W czasie dyskusji posłowie mogą zadawać premierowi pytania i ustosunkować się do jego wypowiedzi.

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zaplanowano na godzinę 20.

