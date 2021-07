Prezes NBP o podniesieniu stóp procentowych: byłoby to nierozsądne

Tak tak 37 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Że też święta ziemia nosi tego szkodnika nominata PiS do NBP i RPP , miłośnika blond glonojadów okradającego Polaków z ich ciężko zarobionych pieniędzy zdeponowanych na kontach w bankach przy oprocentowaniu max 0,5% i przy oficjalnej inflacji rzędu 4,5%. Utrata wartości pieniądza w siłę nabywczej złotego jest wręcz bulwersująca szczególnie dla emerytów ,którzy całe życie odkładali pieniądze na kontach na czarną godzinę żeby mogli godnie żyć na starość. I to ma być ta prospołeczną władza ? To już chyba są jakieś jaja.