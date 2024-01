Prezydent Kazachstanu K. Tokajew: "Inwestycje na dużą skalę mogą "przyspieszyć" gospodarkę i stworzyć nowe punkty wzrostu"

Według analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego do końca 2023 roku wolumen PKB Kazachstanu w cenach bieżących powinien wynieść ponad 259 miliardów dolarów, czyli o 15% więcej niż w 2022 roku. Jest to najbardziej znaczący wzrost nominalny w Azji Centralnej.

Dodatnią dynamikę notuje się także w PKB na mieszkańca, prognoza na 2023 rok wyniosła prawie 13 tys. dolarów, roczny wzrost szacowany jest na 1,6 tys. dolarów. Według prognozy MFW do 2028 roku liczba ta wzrośnie o jedną trzecią – do 16,8 tys. dolarów.

Pierwszy to rozwiązanie szeregu ukierunkowanych zadań, które mogą stymulować rozwój kraju. Należą do nich realizacja dużych projektów przemysłowych. We wrześniowym Orędziu ubiegłęgo roku do zadań Rządu należało ustalić listę ewentualnych dużych projektów i przygotować Plan rozwoju infrastruktury. Projekty te są obecnie w trakcie realizacji, prowadzone są konsultacje z dużymi przedsiębiorstwami, inwestorami instytucjonalnymi i środowiskiem eksperckim.