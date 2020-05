Problem z zasiłkami na dzieci. Dotyczy 30 proc. rodziców, rząd pracuje nad rozwiązaniem

Rodzice dzieci do lat ośmiu, którzy nie mogą lub nie chcą posłać dziecka do otwartego żłobka bądź przedszkola, teoretycznie nie mogą już od 25 maja skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Jak dowiadujemy się w ZUS, problem ten dotyczy ok. 30 proc. rodziców, którzy dotychczas korzystali z zasiłków.

W tarczy 3.0, która weszła w życie 14 maja 2020 r., pojawił się "błąd", który wykluczył tę grupę rodziców ze wsparcia. Być może politycy zakładali, że żłobki, przedszkola czy szkoły będą już normalnie działać w całym kraju i przedłużanie zasiłku nie będzie potrzebne. Teraz jednak powstał prawny problem.

Rząd próbuje szybko go naprawić. W tarczy 4.0, która trafiła już do Sejmu, pojawił się nowy zapis, który zapewnia świadczenie także, gdy placówki są otwarte, a mimo to rodzice nie decydują się wysłać do nich dzieci. Jednak dopóki ustawa nie będzie uchwalona przez Sejm i nie wejdzie w życie, brak jest podstaw prawnych do wypłat. Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawcy, formalnie nie powinni przyjmować wniosków od rodziców, jeśli ich żłobek lub przedszkole są otwarte.

Tarcza nie dla wszystkich

W zapisach tarczy 3.0 w art.4 jest mowa o tym, że z "covidowego zasiłku" opiekuńczego po 25 maja 2020 r. mogą skorzystać jedynie rodzice dzieci z: "orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego". W przypadku zamkniętych placówek edukacyjnych sprawę załatwiają przepisy obowiązujące niezależnie od koronawirusa.

- Rodzice dzieci do lat 8, którzy po 25 maja nie będą mogli nadal posłać dzieci do przedszkoli i żłobków, ponieważ placówki te są nadal nieczynne, mogą bez problemu skorzystać z zasiłków opiekuńczych na ogólnych zasadach, tj. z puli 60 dni, która jest przydzielana przez ZUS na rok - wyjaśnia Andrzej Radzisław, radca prawny, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.

A co z pozostałymi? - Gorzej, jeśli placówka jest otwarta. Wówczas rodzic z tej puli ogólnej nie może już skorzystać. Dopóki nie będzie uchwalonej nowej ustawy, zasiłek takim rodzicom się więc nie należy - twierdzi prawnik.

Czekając na ustawę

Co zatem pozostaje rodzicom? Ci, którzy nie posłali dziś dziecka do przedszkola lub żłobka i nie mają z kim go zostawić w domu, powinni po prostu wziąć urlop lub szukać opieki. Choć są też tacy, którzy dzwonią do lekarzy i proszą o L4 na chore dziecko (które podobnie jak zasiłek gwarantuje 80 proc. wypłaty), co jednak jest obchodzeniem prawa.

Jak zapewnia biuro prasowe Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które zostało przedłużone do 14 czerwca, będzie przysługiwało zarówno tym, którzy nie mogą posłać dziecka do żłobka lub przedszkola, jak i tym, którzy nie chcą tam posyłać swoich dzieci.

Również ZUS zapewnił nas, że jak tylko zacznie obowiązywać nowa ustawa antykryzysowa, wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą rozpatrywane z datą wsteczną, czyli od 25 maja 2020 r. Zgodnie z rządowym planem, zmiana przepisów ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

