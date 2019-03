Problemy z ePUAP-em. Serwery nie wytrzymały ruchu, firmy nie złożyły sprawozdań

- ePUAP jest obciążony i chwilowo mogą wystąpić problemy z wejściem do systemu - przyznał rzecznik Centralnego Ośrodka Informatyki Igor Ryciak w rozmowie z PAP. Podkreślił, że sprawozdania finansowe można składać także przez obywatel.gov.pl.

31 marca to ostatni termin składania sprawozdań finansowych przez firmy zarejestrowane w KRS. Ponieważ jest to niedziela, w praktyce ostatnim dniem na złożenie sprawozdań jest piątek 29 marca.

"Spółka informuje, iż w związku z problemami technicznymi systemu informatycznego ePUAP, pomimo podjęcia przez Emitenta działań trwających do późnych godzin nocnych mających na celu usunięcie powyższych skutków, sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok (...) nie zostały w dniu 28 marca 2019 roku opatrzone wymaganą ilością podpisów elektronicznych" - napisał w komunikacie zarząd Unibep S.A.

Choć Centralny Ośrodek Informatyki podniósł wydajność i dostęp do usługi ePUAP, w obliczu zwiększonego ruchu okazało się to niewystarczające - Nadal odwiedzin, połączeń z bazą danych jest tak dużo, że chwilowo mogą wystąpić problemy z dostaniem się do tego systemu - przyznaje Ryciak.