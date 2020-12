Produkcja przemysłowa. Najnowsze dane zaskoczyły

GUS podał w piątek dane o produkcji przemysłowej w listopadzie. Na rynku panowało przekonanie, że ta część krajowej gospodarki w relatywnie dobrej kondycji przeszła przez drugą falę epidemii. Wskazywały też na to odczyty wskaźników PMI dla sektora przemysłowego w Europie.

- Produkcja była ok. 2,5 proc. wyższa niż w lutym i powyżej trendu sprzed pandemii. Najbliższe tygodnie to zaostrzenie restrykcji epidemicznych, ale przemysłu to bezpośrednio nie dotyka w krótkim terminie - napisali ekonomiści Banku Pekao.