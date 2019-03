Protest Agrounii. Warszawski ratusz sprawdził straty

Obejrzyj: Money. To się liczy. Jan Krzysztof Ardanowski o proteście Agrounii

"Miesiąc temu pokojowo manifestowaliśmy pod Pałacem Prezydenckim. Prezydent Duda uciekł przed nami na narty" - tak Agrounia tłumaczy się na Facebooku z radykalnej formy protestu. "Wydarzenia z placu Zawiszy to akt desperacji. Jesteśmy bardzo rozważni i był to tylko symboliczny strajk. Zależy nam na pokoju i spokoju" - zapewniają działacze rolniczy.

- Nikt, nawet bardzo zdenerwowany rolnik, nie ma prawa narażać innych uczestników ruchu drogowego na realne niebezpieczeństwo - podkreślił Brudziński. - To podpalenie opon bez jakiegokolwiek zgłoszenia - dodał.

- Wiem, że policja wylegitymowała i sprawdziła te osoby. Zostały też zatrzymane pojazdy poza tym terenem, z oponami i innymi nieczystościami, które miały być użyte do innych zdarzeń. Jestem przekonany, że w tej konkretnej sprawie będą kierowane wnioski do sądu, będą wysokie mandaty - zapowiedział Joachim Brudziński.

O "chuliganerii" mówił też minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. - To grupa chuliganerii, która chce zamanifestować nie wiadomo co. Powodują działania, które tysiącom warszawiaków zatruły dzień. To jak rolnicy mają oczekiwać zrozumienia? - powiedział podczas konferencji prasowej na temat wyników kontroli polskich ubojni.