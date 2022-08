Putin wpadł we własne sidła? Szykuje się rekordowy spadek dostaw rosyjskiego gazu

Według raportu centrum, który cytuje rosyjski dziennik Kommiersant, Gazprom dostarczył w lipcu do Unii Europejskiej około 3,5 mld m3 gazu. Jest to spadek o 25 proc. w stosunku do czerwca. Jednak przychody holdingu wzrosły — mówią eksperci, nie podając konkretnych liczb. Dodatkowo wzrosła również cena gazu w Europie — o 60 proc. w porównaniu z czerwcem.