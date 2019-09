Rejestr wykroczeń może ostudzić aktywność drobnych przestępców. Sklepikarze nie mogą się go doczekać

Jak kraść, to miliony? Nie wszyscy przestępcy stosują się do tej zasady. Wielu woli kraść przedmioty o małej wartości, tak by w przypadku złapania odpowiadać za pojedyncze kradzieże. Tacy spryciarze są plagą w sklepach w całej Polsce. Minister spraw wewnętrznych chciałby wreszcie ukrócić ich pewność siebie i wysłał właśnie do Rządowego Centrum Legislacji projekt nowego rozporządzenia o utworzeniu rejestru wykroczeń – informuje "Rzeczpospolita".