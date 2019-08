Rekord internetowych zbiórek udziałowych. W pół roku firmy zebrały ponad 14 mln zł

W ciągu sześciu miesięcy tego roku platforma odnotowała ponad 18 tys. wpłat. W tym czase było ok. 14 tys. aktywnych inwestorów - to wzrost o ponad 4 tys. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

"Wierzymy, że to nie koniec. Nasz cel na ten rok to 40 emisji. By zrealizować ten cel, wzmocniliśmy zespół, który opracowuje między innymi materiały edukacyjne dla inwestorów i emitentów. Chcemy, by rynek stale rósł, a ogłoszenia na naszej platformie przyciągały coraz więcej kapitału na rozwój krajowej przedsiębiorczości" - napisał w komunikacie jeden z udziałowców platformy, Konrad Latkowski.