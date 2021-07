Rewolucja klimatyczna w UE. Polacy zagrożeni energetycznym ubóstwem

XXX 1 godz. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Z gazem nas ograli a elektrownie węglowe będziemy wyłączać. Podatki od CO2, itd. Panele to lipa, bo w zimie słońca mało i kogo stać żeby je co kilka lat wymieniać. A jak walnie gradem albo jak spalą nam cały dom? Pompy i inne ustrojstwa bez prądu nie działają a poza tym serwis jest drogi. Jeszcze trochę, to ubóstwo energetyczne będzie polegać na tym, że pozostanie nam siedzieć w zimnych domach w kufajkach i grzać się wódką! Dlatego zostawiam swój leciwy piec w którym w razie konieczności mogę spalić wszystko. A te unijne dyrektywy uderzają głównie w biedotę jaką jesteśmy na tle reszty Europy. Jak będę zarabiał tyle co Niemiec na podobnym stanowisku, wtedy pomyślę nad ekologią.