Rewolucja w Polsce. Jedno lotnisko chce skończyć z limitem płynów

Lotnisko Kraków-Balice w tym tygodniu uruchomiło procedurę zakupu skanerów CT. Mają one usprawnić kontrolę bezpieczeństwa bagażu kabinowego. Docelowo pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego płynów ani elektroniki. Dzięki temu ma znacząco skrócić się czas oczekiwania w kolejkach .

Nowe skanery na lotnisku w Krakowie

Wspomniane skanery CT mają zostać zamontowane na 10 z 12 linii kontroli bezpieczeństwa na krakowskim lotnisku. Zwiększą one przepustowość systemu kontroli z ok. 1,8 tys. osób na godzinę do nawet 3,2 tys. – podaje serwis fly4free.pl.