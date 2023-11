"Robienie show". Premier chciał wbić szpilę marszałkowi Hołowni. Dostał rykoszetem

"Wygląda na to, że zamrażarka sejmowa w gabinecie Szymona Hołowni ma się całkiem dobrze i wciąż działa. Kluczowe dla portfeli polskich rodzin projekty ustaw - o cenach prądu, żywności i wakacjach kredytowych wciąż czekają na głosowanie. Musimy działać teraz! Panie Marszałku - po raz kolejny wnoszę o rozmowę w cztery oczy i większą odpowiedzialność. Zajmijmy się najważniejszymi dla Polaków sprawami - a nie robieniem show" - napisał we wtorek na platformie X (dawniej Twitter).

Nowa koalicja pyta: dlaczego działacie dopiero teraz?

Problem w tym, że Morawiecki ma jedynie dwa tygodnie, by uzyskać wotum zaufania. A wszystko wskazuje na to, że mu się nie uda i rządy przejmie nowa większość sejmowa. Jej przedstawiciele wytykają PiS, że mógł zadbać o te wszystkie rozwiązania zawczasu - wpisać je do budżetu lub wprowadzić je do prawa rozporządzeniem, jeszcze przed wyborami.

Plan PiS na dwa tygodnie

W poniedziałek Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przez najbliższe dwa tygodnie będzie intensywnie pracował nad kilkoma projektami ustaw. Wymienił trzy wspomniane wyżej. We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział kolejne dwa projekty: jeden dotyczy emerytur stażowych, "które są już praktycznie gotowe", drugi ma dotyczyć dodatkowych urlopów dla rodzin - to rozwiązanie, które premier zapowiedział w ramach tzw. Dekalogu Polskich Spraw.

- Pan prezydent Andrzej Duda desygnował pana premiera Mateusza Morawieckiego do misji stworzenia rządu. My chcemy - właściwie zrealizowaliśmy to wczoraj, przedstawiliśmy ten skład rządu - i chcemy przez te dwa tygodnie pracować nad ustawami - to jest pierwsza rzecz - stwierdził Muller we wtorek w Polsat News.