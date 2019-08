Rolnicy chcą obniżenia wieku emerytalnego

Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek XIII Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił 12 sierpnia 2019 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 55 lat i dla mężczyzn do 60 lat.