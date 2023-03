Rolnicy szykują duży protest. Traktory staną w centrum miasta

Corner 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ten Kowalczyk jest śmieszny - jak przewoźnik ukraiński nie dostarczy zboża do portu to straci zezwolenie na transport. To tak jak z granatnikiem komendanta policji. Też go zapewniali że atrapa. Ta cała ekipa rządowa warszawska działa na szkodę polskiego rolnictwa. Ale ta i POrzednia ekipa tak mają - jak im nie przyłożyć.... to nie ruszą palcem w bucie aby coś dla Polaka zrobić.