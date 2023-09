Rosjanie uderzyli w polską fabrykę we Lwowie. Mamy oświadczenie

Okazało się, że magazyn należał do polskiej firmy Fakro. Jak udało się nam ustalić, pracownicy firmy nie ucierpieli.

Jako pierwszy o tym, że rakiety uderzyły we lwowską fabrykę producenta okien napisał serwis sadeczanin.info, który potwierdził tę informację u prezesa Ryszarda Florka.

Spłonęła fabryka i magazyn Fakro

– Na razie trudno oszacować straty. W magazynie było dwa tysiące okien. Jedno kosztuje tysiąc złotych, więc to już jest 2 mln zł. Jeśli doliczyć do tego halę, to wychodzi 10 mln zł – wyliczył Ryszard Florek.