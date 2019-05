Rosną długi Polaków z polis. Powód? Niewiedza

Jak informuje „Rzeczpospolita” dłużnik rekordzista mieszka na Podkarpaciu i jest winny 665 tys. zł. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że ze 160 mln zł zobowiązań wobec ubezpieczycieli składek z tytułu zawartych umów nie zapłaciło 141 tys. osób, a średni dług „na głowę” wynosi 1132 zł. To o 339 zł mniej niż 5 lat temu, ale to wynika ze wzrostu liczby dłużników.

Dłużnikami są głównie mężczyźni, kobiet jest 25 proc. Z czego to wynika? Samochód zwykle jest zarejestrowany na mężczyznę, więc to on w razie niepłacenia składki na polisy komunikacyjne, trafia do KRD. Aż 75 proc. dłużników mieszka w mieście.