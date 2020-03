Rossmann z nowym centrum dystrybucyjnym. Obsłuży Warszawę i okolice

– Hub dystrybucyjny dla aglomeracji warszawskiej wpisuje się w naszą strategię sprawnej obsługi logistycznej sieci sklepów, którą co roku dynamicznie powiększamy. Warszawa to dla nas kluczowy rynek. Zależało nam na obiekcie, który pozwoli na realizację dostaw w krótkich oknach czasowych za pomocą aut dostawczych. Po analizie dostępnych na rynku propozycji zdecydowaliśmy się na magazyn Panattoni w Jankach, ze względu na lokalizację i bardzo dobrze dopasowany do naszych potrzeb layout modułu – powiedział w rozmowie z serwisem "Wiadomości Handlowe" Dominik Pająk z Rossmanna.